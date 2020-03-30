Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш попал в неприятную историю.

Вечером 28 марта он опубликовал видео, на котором призвал оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

А через несколько часов футболист отправился на тусовку к бывшему одноклубнику Россу Маккормаку. В 8 утра он сел в тачку стоимостью 90 тыс евро и протаранил несколько автомобилей. Несколько соседей вышли, чтобы поговорить с Джеком – в том числе владельцы тачек. Грилиш выглядел максимально нелепо и явно был пьян, футболист пообещал возместить ущерб и ушел с места преступления пешком до прибытия полиции, сообщает The Sun.

«Вечеринка продолжалась всю ночь, это было невыносимо. Грилиш стоял рядом со своей машиной и ругался с охранником. Было странно видеть игрока сборной Англии таким неопрятным и растрепанным. Он выглядел неуверенно и растерянно», – приводит источник слова очевидца.

24-летний Грилиш – капитан бирмингемской команды.

Последние два года его пытаются заманить топ-клубы АПЛ – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Тест: угадай футболиста по драке

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