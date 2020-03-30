Грилиш призвал сидеть дома, а через несколько часов напился на пати и попал в ДТП
Футболист «Астон Виллы», которого мечтает заполучить «Манчестер Юнайтед», повел себя немного лицемерно.
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш попал в неприятную историю.
Вечером 28 марта он опубликовал видео, на котором призвал оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
А через несколько часов футболист отправился на тусовку к бывшему одноклубнику Россу Маккормаку. В 8 утра он сел в тачку стоимостью 90 тыс евро и протаранил несколько автомобилей. Несколько соседей вышли, чтобы поговорить с Джеком – в том числе владельцы тачек. Грилиш выглядел максимально нелепо и явно был пьян, футболист пообещал возместить ущерб и ушел с места преступления пешком до прибытия полиции, сообщает The Sun.
«Вечеринка продолжалась всю ночь, это было невыносимо. Грилиш стоял рядом со своей машиной и ругался с охранником. Было странно видеть игрока сборной Англии таким неопрятным и растрепанным. Он выглядел неуверенно и растерянно», – приводит источник слова очевидца.
- 24-летний Грилиш – капитан бирмингемской команды.
- Последние два года его пытаются заманить топ-клубы АПЛ – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
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