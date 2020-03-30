Жозе Моуринью возобновит групповые тренировки «Тоттенхэма» на этой неделе.

Главный тренер «шпор» соскучился по футболистам и с 30 марта планирует проводить тренировки по видеосвязи, сообщает The Sun. Несмотря на правительственные рекомендации по социальному дистанцированию, игроки смогут наслаждаться групповыми тренировками, не выходя из дома.

Моуринью и его помощники постоянно поддерживают связь с командой и отслеживают их прогресс – контролируют диету и присылают программы тренировок – но с понедельника Жозе сможет наблюдать за игроками через камеру.

Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии.

Моуринью пришел в команду посреди сезона, сменив Маурисио Почеттино.

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