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Моуринью будет проводить тренировки по видеосвязи

Моуринью будет проводить тренировки по видеосвязи
Eurosport

58 мин. назад

Главный тренер «Тоттенхэма» соскучился по футболистам и работе.

Жозе Моуринью возобновит групповые тренировки «Тоттенхэма» на этой неделе.

Главный тренер «шпор» соскучился по футболистам и с 30 марта планирует проводить тренировки по видеосвязи, сообщает The Sun. Несмотря на правительственные рекомендации по социальному дистанцированию, игроки смогут наслаждаться групповыми тренировками, не выходя из дома.

Моуринью и его помощники постоянно поддерживают связь с командой и отслеживают их прогресс – контролируют диету и присылают программы тренировок – но с понедельника Жозе сможет наблюдать за игроками через камеру.

  • Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии.
  • Моуринью пришел в команду посреди сезона, сменив Маурисио Почеттино.

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