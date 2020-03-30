Вингер «Боруссии» Джейдон Санчо дал неофициальное согласие на летний переход в «Манчестер Юнайтед».

Игрок отказался от вариантов с переходом в «Ливерпуль» и «Сити» из-за того, что в обоих клубах ему пришлось бы выдержать серьезную конкуренцию за место в составе. «Юнайтед» же привлекает его гарантией игрового времени, Джейдона даже не смущает потенциальное отсутствие Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Как сообщает Independent.ie, «МЮ» пообещал футболисту майку с седьмым номером и жирный контракт – по его условиям зарплата вингера может вырасти до 450 тыс евро в неделю после двух лет выступлений за клуб.

Санчо воспитывался в системе «Сити».

Сезон АПЛ приостановлен из-за коронавируса.

Sky Germany: Санчо покинет «Боруссию» летом. «МЮ» и «Челси» – среди претендентов

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме