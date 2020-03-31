Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может уйти из клуба ради возвращения в «Ливерпуль».

Англичанин покинул «красных» в 2015 году, не завоевав ни одного трофея в составе воспитавшей его команды. Многие обвиняли футболиста в том, что он соблазнился деньгами, но сам Рахим не раз отмечал, что сменил работодателя исключительно из-за спортивных амбиций. Потенциальный двухгодичный бан «горожан» в Лиге чемпионов может сподвигнуть Стерлинга на камбэк в «Ливерпуль» – мерсисайдцы в двух победах от титула чемпионов АПЛ и сыграли в двух финалах ЛЧ подряд.

В недавнем инстаграм-лайве игрок признался, что все еще любит бывший клуб, а у команды Клоппа, не совершавшей крупных покупок в последние два трансферных окна, скопилось достаточно средств для покупки состоявшегося игрока. По информации L’Equipe, «красные» всерьез рассматривают возвращение Рахима грядущим летом.

У Стерлинга 89 голов в 230 матчах за «Сити».

Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«МЮ» или «Ливерпуль»? Угадай, за кого играли больше Погба, Салах, Стерлинг и другие топы Англии

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме