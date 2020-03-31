Клубы, ведущие борьбу за сохранение прописки в АПЛ, придумали альтернативный способ остаться в элитном дивизионе.

Четыре команды из низов таблицы настаивают на том, чтобы сезон был остановлен окончательно, а результаты кампании были аннулированы. Топ-клубы выступают против этой затеи, в основном потому, что суммарные финансовые потери команд в таком случае составят более 1,3 млрд евро. По информации The Independent, убытки от понижения в Чемпионшип будут еще серьезнее, этим и объясняется желание аутсайдеров.

Как сообщает источник, руководящие органы английского футбола пока скорее склоняются к варианту с завершением сезона без зрителей. Отмечается, что боссы английской Футбольной ассоциации хотели бы отложить принятие окончательного решения на более поздний срок – по их мнению, не совсем этично беспокоиться о футболе в момент, когда страна борется с катастрофой.

Сезон АПЛ приостановлен до 30 апреля из-за пандемии, но почти наверняка пауза продлится и дальше.

«Ливерпулю» осталось одержать две победы для завоевания чемпионского титула.

Тест: угадай, футболист – кошатник или собачник

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