Экс-игрок «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал про 4 года, проведенных в АПЛ.

«Большой респект Арсену Венгеру. Для меня он был одним из величайших. Но при двух нидерландских парнях в сборной России – Гусе Хиддинке и Дике Адвокате – я играл круче всего, так что лично для меня они были немного лучше.

Покер «Ливерпулю»? Я помню, что был измотан после игры. Я был пуст. Очень счастлив, но когда ты забиваешь четыре гола – это нормально. Горжусь тем, что никто не делал этого с тех пор (не забивал четыре на «Энфилде» – прим. Eurosport.ru). Это делает голы особенными. Я уверен, что однажды кто-нибудь повторит это. Не думаю, что такое возможно в данный момент. «Ливерпуль» играет в невероятный футбол, и если бы не текущая ситуация, они наверняка были бы чемпионами.

Мое единственное разочарование в том, что я не выиграл ни одного трофея с «Арсеналом». Особенно финал Кубка Лиги против «Бирмингема», который вылетел в том же сезоне. Даже тот финал мы проиграли. Проблема заключалась в том, что каждый год мы теряли игроков. Сначала Самира Насри, потом Сеска Фабрегаса, затем Робина ван Перси. Думаю, если бы мы могли сохранить состав в течение двух или трех лет, все было бы иначе», – рассказал россиянин 888sport.

38-летний футболист завешил карьеру в 2018 году.

Он выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы.

2009 год – лучший в истории футбольных трансферов. Аршавин уехал в Европу, Роналду – в «Реал»

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