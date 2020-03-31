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Sport: «Лестер» хочет арендовать Коутиньо

Sport: «Лестер» хочет арендовать Коутиньо
Eurosport

51 мин. назад

В приглашении бразильца заинтересован лично Брендан Роджерс.

Полузащитник «Барселоны» Фелиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «Лестере».

Бразилец несколько лет работал с главным тренером «лис» Бренданом Роджерсом в «Ливерпуле», и коуч является большим фанатом таланта полузащитника. По информации Diario Sport, клуб рассматривает аренду с опцией последующего выкупа – ранее сообщалось, что каталонцы предпочитают расстаться с Фелиппе именно таким образом.

  • Нынешний сезон Коутиньо проводит в «Баварии» на правах аренды.
  • Все топ-чемпионаты Европы приостановлены из-за пандемии.

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