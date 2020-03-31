Полузащитник «Барселоны» Фелиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «Лестере».

Бразилец несколько лет работал с главным тренером «лис» Бренданом Роджерсом в «Ливерпуле», и коуч является большим фанатом таланта полузащитника. По информации Diario Sport, клуб рассматривает аренду с опцией последующего выкупа – ранее сообщалось, что каталонцы предпочитают расстаться с Фелиппе именно таким образом.

Нынешний сезон Коутиньо проводит в «Баварии» на правах аренды.

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