Getty Images
Sport: «Лестер» хочет арендовать Коутиньо
В приглашении бразильца заинтересован лично Брендан Роджерс.
Полузащитник «Барселоны» Фелиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «Лестере».
Бразилец несколько лет работал с главным тренером «лис» Бренданом Роджерсом в «Ливерпуле», и коуч является большим фанатом таланта полузащитника. По информации Diario Sport, клуб рассматривает аренду с опцией последующего выкупа – ранее сообщалось, что каталонцы предпочитают расстаться с Фелиппе именно таким образом.
- Нынешний сезон Коутиньо проводит в «Баварии» на правах аренды.
- Все топ-чемпионаты Европы приостановлены из-за пандемии.
«Буду рада показать, куда еще он может забить». Бывшую девушку Балотелли восхитил хет-трик Коутиньо