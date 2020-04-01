Помните чемпионский «Лестер»? Раньери не верил в Канте и поругался с Марезом, но все исправил

Чемпионство «Лестера» – все еще самое уникальное событие ХХI века. Проблема с восприятием того успеха – попсовые зрители. Многие начали следить за командой Раньери только со второго круга. Его «Лестер» прошел действительно как чемпион и заслужил столько респекта и восхищения – уникальность игры «лисов» подтверждает даже система ожидаемых очков. Она оценивает именно качество моментов.

Для тех, кто видел «Лестер» в первом круге, очевидно другое – фундаментом чемпионства стало везение на старте. У команды было слишком много минусов – часть из них замаскировала космическая реализация (забили на восемь голов больше xG), часть – отличные, но недооцененные решения Раньери. Ниже – тактические ходы Клаудио, которые позволили «Лестеру» больше не полагаться на удачу и стать действительно чемпионской командой. Даже в глазах аналитиков, которые следили за ними с первого тура.

Смена крайних защитников

На старте сезона у Клаудио Раньери была одна миссия – сыграть на ноль. Знаменитая история захватила первые два месяца кампании – итальянец даже пообещал, что после уникального матча сводит игроков в пиццерию. Причина, по которой «Лестер» пропускал в каждой игре – не только притирка новичков и адаптация к 4-4-2 Раньери, но и характеристики крайних защитников.

В начале Клаудио доверял атакующей паре – в старте выходили Ричи Де Лет (справа) и Джеффри Шлупп (слева). Проблемы с ними делились на две части. Во-первых, оба одновременно подключались в атаку – центр обороны из Роберта Хута и Уэса Моргана банально не успевал их страховать. Во-вторых, оба не обладают именно оборонительными качествами – их слишком легко проходили на дриблинге.

Высокие позиции Де Лета и Шлуппа. «Астон Вилла» проведет контратак через фланг РичиEurosport

Высокие позиции Де Лета и Шлуппа. «Арсенал» проведет контратаку через фланг ДжеффриEurosport

После поражения от «Арсенала» в октябре Раньери резко поменял конструкцию – в основе появились более оборонительные Данни Симпсон и Кристиан Фукс. Пользу в атаке из этой пары приносил только австриец – и даже тут, как правило, только мощными вбросами мяча из аута. В остальное время оба защищали партнеров. Симпсон компенсировал нежелание Рияда Махреза пахать Рияада Мареза, Фукс за счет роста – помогал Хуту и Моргану справлялся с навесами.

Показательно, что дуэт Де Лет/Шлупп продержался только первые семь игр сезона: в них команда пропустила 14 мячей, в среднем – по два за матч. В семи стартовых матчах с Фуксом и Симпсоном «Лестер» позволил соперникам забить всего пять раз. Разницу в оборонительных качествах подытоживает более подробная статистика: за счет отборов и перехватов Де Лет возвращал мяч 3,9 раз за игру, Шлупп – 3,2. Показатели Симпсона и Фукса внушительнее – 4,8 и 6,2.

Позиция Канте

Еще одна байка, которая разошлась после чемпионства – Раньери скептически относился к талантам Н'Голо Канте. Провернуть сделку его уговорил только спортивный директор Стив Уолш. Во время предсезонки тот постоянно напоминал итальянцу просмотреть перспективного опорника.

Даже после трансфера Раньери затягивал с интеграцией Канте в центр поля. В первых матчах Клаудио доверял Энди Кингу или Гёкхану Инлеру. Их качества не сильно дополняли стиль Данни Дринкуотера – главного распасовщика «Лестера». В результате команда проваливалась и на флангах, и в опорной зоне. Канте даже после выхода на замену действовал либо с краю, либо на позиции десятки.

Эра без Канте. Инлер не выходит на Арнаутовича и не контролирует рывок КркичаEurosport

Эра без Канте. У «Лестера» шестерка в защите, но всего один игрок в опорной зонеEurosport

В его случае все снова изменила игра с «Арсеналом». У Раньери были все причины разочароваться в Канте – француз неудачно сдерживал чужие контратаки, команда пропустила сразу пять мячей. На следующий матч Н'Голо сохранил слот в основе, благодаря чему «Лестер» составил убойную связку в полузащите (Канте развязывал руки Дринкуотеру) и наконец заиграл надежнее без мяча.

«Он гонится за мячом в режиме нон-стоп. Думаю, скоро он будет прессинговать даже болельщиков. В прошлом сезоне он был лучшим игроком в чемпионатах первой пятерки по возврату мяча. В начале я ставил его на фланг, чтобы он получил хотя бы какие-то минуты. Но, поверьте, где бы он не играл, он будет полезен везде», – отмечал Раньери.

Выговор Марезу

Отношения алжирца с Раньери испортились после чемпионского сезона. В какой-то момент Клаудио даже перестроился на 4-4-2 с ромбом в центре поля – в этой расстановке нет позиции вингера, где блистал Рияд.

Первый мини-конфликт между ними произошел еще за год до этого. Осенью 2015-го Раньери не устраивало, что Марез выключается в обороне и подставляет партнера по флангу – тому приходилось разрываться между двумя соперниками сразу. Под предлогом усталости Рияда Раньери даже не выставил лидера на матч с «Норвичем». Марезу это не понравилось, но Клаудио все доходчиво объяснил.

«Хорошо, что он получил паузу и отдохнул. Зато мы были надежны на фланге. Марк Олбрайтон хорошо помогал Симпсону. Я знал, как играет «Норвич», они много атакуют слева и справа, делают много навесов. Мне хотелось выпустить Рияда на замену, но матч получился очень тяжелым для нас», – рассказал итальянец.

Рияд Марез («Лестер»)Getty Images

После возвращения Мареза в состав проблему не удалось решить на 100% – соперники все равно предпочитали атаковать именно через фланг Рияда. Но решение выставить ему в помощь Симпсона сработало. Дэнни подчищал за алжирцем в защите, Марез брал на себя двойной объем в атаке.

Ротация нападающих

Самый недооцененный герой «Лестера» – Синдзи Окадзаки. Японец тоже приходил в клуб в межсезонье, но в отличие от Канте сразу впечатлил тренера и влетел в состав. Качества Окадзаки неизбежно отразились на стиле «Лестера» – Синдзи играл как дополнительным полузащитник и замедлял соперникам начало атак. Важный навык, учитывая медлительный центр обороны.

С Окадзаки в составе схема «Лестера» даже трансформировалась в 4-4-2-0. Нападающих в них не было – Джейми Варди тоже защищался на своей половине. После преобразований Раньери (пункты выше) «Лестер» вообще превратился в оборонительную машину – но ее надежность начиналась именно с Окадзаки.

В общей сложности Синдзи забил только пять мячей. Больше (шесть) было даже у Леонардо Ульоа. Аргентинец по всем параметрам отличался от конкурента – его характеристики больше подходили доминирующей команде, которая много времени проводит на трети соперника. До заключительной части сезона «Лестер» играл в прямо противоположном стиле.

Когда АПЛ раскусила тактику Раньери, а соперники начали отдавать «Лестеру» мяч, навыки Ульоа пригодились. Леонардо полезно выходил на замену, нагружал штрафную и ставил дилемму перед соперниками: либо они защищаются низко, но сталкиваются с навесами на Ульоа, либо поднимаются выше, но оставляют зоны для рывков Мареза и Варди. Вклад аргентинца не такой серьезный, как у Окадзаки, но его голы «Норвичу» и «Вест Хэму» (оба раза – после выходов на замену) принесли «Лестеру» четыре очка.

Свобода для Варди

До сих пор Джейми – скоростное оружие «Лестера», но чемпионская команда, пожалуй, лучше всех раскрывала его силу. В сезоне-2015/16 Варди нанес восемь ударов после контратак (у ближайшего преследователя – четыре) и забил после них четыре раза (у ближайшего преследователя – только два). При этом контраст в игре Джейми был разительным. В первых 16 матчах сезона Джейми отличился 15 раз, в следующих 16 – только четыре.

Смена тактики под «Лестер» максимально отразилась на его остроте. Чтобы использовать это в своих целях, Раньери отошел от 4-4-2-0 и позволил Джейми располагаться выше обычного во второй части сезона. Схема «Лестера» поменялась на 4-2-3-1.

Контратака с «Ливерпулем». Варди выше ОкадзакиEurosport

Контратака с «Сандерлендом». Варди снова выше ОкадзакиEurosport

В теории это давало соперникам контроль в центре поля – Окадзаки не мог покрывать такой объем пространства и как раньше помогать Дринкуотеру с Канте. Но высокая позиция Варди ставила в тупик крайних защитников соперника – они не могли активно подключаться вперед. В противном случае Джейми пользовался их зонами в контратаках.

Познакомившись с остротой Варди на старте сезона, соперники предпочитали первый вариант. Благодаря этому «Лестер» не допускал провалов в защите и выдал две шикарные серии. В одной команда не пропускала пять матчей подряд, в другой – в пяти матчах из шести. Соперники боялись атаковать большими силами, а Варди в какой-то степени стал приманкой.

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