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Алиссон закинул мяч на чердак и отпраздновал в стиле Роналду
Вратарь «Ливерпуля» не скучает в самоизоляции.
Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер продемонстрировал впечатляющий скилл ввода мяча в игру.
27-летний спортсмен закинул мяч на чердак собственного дома точным броском с руки и отпраздновал в стиле Криштиану Роналду. Кипер опубликовал видео трикшота в своем инстаграме.
- Чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса.
- «Ливерпулю» осталось одержать две победы для завоевания титула АПЛ.
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