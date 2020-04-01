Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер продемонстрировал впечатляющий скилл ввода мяча в игру.

27-летний спортсмен закинул мяч на чердак собственного дома точным броском с руки и отпраздновал в стиле Криштиану Роналду. Кипер опубликовал видео трикшота в своем инстаграме.

Чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса.

«Ливерпулю» осталось одержать две победы для завоевания титула АПЛ.

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