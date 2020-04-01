Нападающий «Челси» Оливье Жиру хлестко ответил на выпад Карима Бензема. Страйкер «Реала» сравнил себя с болидом «Формулы-1», а Жиру – с картом.

«Люди говорят, что нельзя сравнивать «Формулу-1» с картингом. Единственное, что я могу сказать по этому поводу: я чемпион мира – неплохо для карта», – цитирует Жиру BeFoot.

В 2015 году Карима обвинили в том, что он содействовал шантажу партнера по сборной Матьё Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Форварда отстранили от игр за сборную.

Без Бензема «трехцветные» взяли серебро Евро-2016 и стали чемпионами мира-2018.

Ставший основным нападающим Франции Жиру участвовал на обоих турнирах.

Бензема – о Жиру: «Вы не перепутаете «Формулу-1» и картинг. Я знаю, что я – «Формула-1»

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