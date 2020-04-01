Экс-защитника «Арсенала» и «Челси» Эшли Коула ограбили.

Неизвестные в балаклавах и камуфляжной одежде проникли в дом через черный ход. По информации The Sun, в основном преступники выносили ювелирные драгоценности. Собеседник источника сообщил, что, возможно, самого Коула привязали к стулу, но эта информация не подтверждается. «Это был ужасный опыт. Грабители звучали очень профессионально и точно знали, что делают. Должно быть, они заранее нацелились на дом Эшли», – цитирует очевидца источник.

Инцидент случился еще в январе, но до недавнего времени полиция держала расследование в секрете.

39-летний англичанин завершил карьеру в прошлом году.

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