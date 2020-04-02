Торрес тащил «Ливерпуль» к титулу задолго до Клоппа и Салаха. Руководство выставило его предателем

Когда 23-летний Фернандо Торрес впервые пообщался с одноклубниками по «Ливерпулю» после трансфера из «Атлетико» летом 2007-го, вице-капитан Джейми Каррагер понял – этот парень далеко не душа компании. Новичок вел себя тихо, не шутил и без энтузиазма воспринял предложение о командном ужине. Чтобы поддержать Эль Ниньо, Каррагер даже привел на «Энфилд» четырехлетнего сынишку в джерси скаузеров с фамилией Торреса.

Защитник боялся, что адаптация неопытного испанца затянется, и клуб останется без голов, но после дебюта Фернандо на «Энфилде» против «Челси» Каррагер понял, насколько недооценил испанца. Торрес подхватил мяч на левом краю штрафной после передачи Стивена Джеррарда, изящно увернулся от Таля Бен-Хаима и пробил мимо Петра Чеха. Матч закончился вничью, но эксперты, фанаты и игроки обсуждали не результат. Их заворожили талант и техника Эль Ниньо, в котором до этого сомневался не только Каррагер: в середине 2000-х в Англии все еще относились с недоверием к дорогим легионерам, а «Ливерпуль» выложил «Атлетико» за испанца рекордные 30 млн евро.

Руководство «Ливерпуля» покупкой Торреса желало показать амбиции. Их беспокоило, что клуб не привлекал звезд даже после стамбульского чуда. Рафа Бенитес собрал в команде мощный пул соотечественников, но мечтал о нападающем, который вдохновит испанцев и составит убойную связку с Джеррардом. Золотой мальчик отплатил за доверие и с каждым матчем оставлял меньше поводов для сарказма. Он обводил защитников не навороченными финтами, как Криштиану Роналду, а легкими и изящными движениями, открывался под кроссы капитана и забивал всеми возможными способами: головой, дальними ударами, с нескольких метров в пустые ворота. За несколько месяцев Эль Ниньо убедил фанатов, что «Ливерпуль» способен биться за титул с «Челси» и «Ман Юнайтед».

Фернандо раскрепостился и вышел на новый уровень, потому что наконец освободился от психологического прессинга: в Мадриде на него давил статус единственной звезды, а в Англии он делил положение лидера с Хаби Алонсо, Дирком Кюйтом и Хавьером Маскерано. Телепатическая связь с Джеррардом гарантировала голы почти в каждом матче. «Он всегда знал, где я окажусь, – вспомнил Торрес в 2015-м. – Я никогда не найду игрока, который поймет меня, как Джеррард. Я скучаю по игре с ним каждый день».

В первом сезоне он забил 33 мяча в 46 матчах, сделал два хет-трика, вывел «Ливерпуль» в полуфинал ЛЧ и обеспечил участие в главном еврокубке на следующий год. Главным идолом для футбольного Мерсисайда всегда оставался Джеррард, но в тот момент болельщики искренне обожали Торреса за то, как он обосновал место клуба в элите. Такого партнера не хватало даже всемогущему Стиви: у Фрэнка Лэмпарда были Дидье Дрогба и Джо Коул, у Пола Скоулза – Уэйн Руни и Криштиану Роналду. В «Ливерпуле» наконец появилась звезда мирового уровня, которая вселила надежду и заворожила всю Европу.

Скромность Торреса, которая поначалу казалась недостатком, еще больше привлекала фанатов: они противопоставляли тихоню Эль Ниньо эпатажному эгоисту Криштиану, олицетворявшему их принципиальных соперников. «Не мог поверить, что меня номинировали, – отреагировал Фернандо на третье место в списке претендентов на «Золотой мяч». – Я был в шоке, что за мной прислали частный самолет». В 2008-м он открыл длинный список футболистов, которые уступили в борьбе за главную награду Месси и Роналду, но на «Энфилде» не сомневались, что обаятельный блондин заслужил приз не меньше аргентинца и португальца.

Фернандо Торрес и Стивен Джеррард, «Ливерпуль»Getty Images

После яркого старта болельщики ждали от команды борьбы за титул, и в следующем сезоне «Ливерпуль» действительно бился за чемпионство с «МЮ». К середине зимы команда Бенитеса шла на первом месте, а Торрес по-прежнему забивал почти в каждом матче, хотя пропустил несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия. Со стороны ситуация в команде выглядела идеальной, но на самом деле чемпионская гонка давалась скаузерам с огромным трудом: Рафа воевал с американскими владельцами Джорджем Джиллеттом и Томом Хиксом, которые включили режим экономии и отказались от усиления. Тренера бесило, что ему некем заменить Эль Ниньо в случае травмы, а остальная команда играла на пределе.

Торрес все так же завораживал «Энфилд», но снова ощущал давление, от которого сбежал из «Атлетико»: ему приходилось тащить команду, пока тренер сосредоточился на противостоянии с руководством. Фанаты и сам нападающий чувствовали, что лучшего момента для победы в лиге уже не будет. Весна 2009-го превратилась для Фернандо в самый противоречивый отрезок карьеры. Он полностью восстановился и снова блистал: издевательски обвел Фабио Каннаваро в 1/8 финала ЛЧ против «Реала» и поучаствовал в разгроме «МЮ» на выезде. Тот матч стал кульминацией английской карьеры Эль Ниньо – он унизил монолитного Неманью Видича и напомнил «Олд Траффорд», сколько раз «Ливерпуль» брал Кубок чемпионов.

В то же время чемпионство парадоксальным образом ускользало из рук «Ливерпуля». Нелепые ничьи со «Стоком», «Халлом» и «Уиганом» в середине сезона перечеркнули серию из 10 побед в 11 матчах, а «МЮ» в фирменном стиле выжал необходимые очки. В 37-м туре «красные дьяволы» сыграли вничью с «Арсеналом», во второй раз защитили титул и разбили сердце Эль Ниньо. Он чувствовал, что напряженная ситуация внутри клуба помешает прогрессу, и оказался прав. Летом «Ливерпуль» ради экономии продал Алонсо в «Реал» и не купил на замену Хаби Гарета Барри, о котором мечтал Бенитес. Рафа потерял терпение и приготовился к уходу, а самого Торреса замучили травмы. Он снова много забивал, но ошибки защитников и общее уныние отбросили «Ливерпуль» на седьмое место.

Фернандо так хотел проявить себя хотя бы в сборной, что перед чемпионатом мира в ЮАР форсировал восстановление и получил новое повреждение. Несмотря на это, нападающий получил минимум времени на реабилитацию: Джилетт и Хикс готовились к продаже клуба и хотели, чтобы главная звезда сохранила ценник на приличном уровне. Летом 2010-го Торресу было всего 26, но от безысходности ему казалось, что карьера заканчивается: любимого тренера сменил пожилой и безыдейный Рой Ходжсон, а владельцев больше волновали не трофеи, а прибыль. Трансфер Хавьера Маскерано в «Барсу» стал для Эль Ниньо последней каплей – незадолго до этого управляющий директор клуба Кристиан Пёрслоу заверил нападающего, что лучшие игроки никуда не уйдут. «Я нуждался в передачах от Стиви, но емутоже нужны были передачи, а он их больше не получал, – объяснил Фернандо. – Все изменилось, когда владельцы заговорили о продаже. В клубе утверждали: «Мы все еще хотим оставаться лучшими и побеждать», – но вели себя противоположным образом».

Рой Ходжсон и Фернандо Торрес, «Ливерпуль»Getty Images

Торрес решил, что его используют. Ему хотелось услышать, насколько он важен для команды, но функционеры даже не отрицали, что отпустят его в случае хорошего предложения. «Ни Пёрслоу, ни Ходжсон не пытались убедить его, что он должен остаться в «Ливерпуле» и достичь величия Джеррарда, – рассказал автор книги «Кольцо огня. «Ливерпуль» в XXI веке» Саймон Хьюз. – Из-за этого Фернандо почувствовал себя выставленным на продажу куском мяса». После разговора с директором и тренером Торрес отстранился и настроился на трансфер – его переполняли горечь и обида.

«Торрес хотел уйти еще раньше, но под руководством Роя ситуация ухудшилась, – написал в автобиографии Джеррард. – После поражений я уходил с поля и думал: «Фернандо не было с нами сегодня». Пока «Ливерпуль» спасался от административного управления и искал новых покупателей, Торрес все сильнее чувствовал себя изгоем: Джеррард и Каррагер сосредоточились на футболе и не противостояли руководству, а остальным игрокам не хватало наглости. После одной победы в первых восьми турах сезона-2010/11 «красные» опустились на 19-е место, а Фернандо превратился в призрак.

Одноклубники решили, что он не выкладывался из-за страха травмироваться перед трансфером. К зиме даже Стиви Джи больше не уговаривал Фернандо остаться и почти не общался с ним. Высшей точкой одиночества Торреса стала неожиданная победа над «Челси» 7 ноября, в которой он сделал дубль. Эль Ниньо не дождался поздравлений даже в раздевалке – в команде знали об интересе лондонцев и предположили, что Фернандо специально сыграл на максимуме против потенциальных покупателей. «Торрес ни с кем не разговаривал в автобусе по пути к «Энфилду», в раздевалке до игры или на разминке, – вспомнил один из игроков молодежки. – Победа над «Челси» была важным результатом, потому что мы находились недалеко от зоны вылета, но он первым ушел из раздевалки после матча. Он выглядел так, будто не хотел там находиться».

Фернандо Торрес в сезоне-2010/11Getty Images

Торрес достиг величия за первые полтора сезона в «Ливерпуле», но вторая часть карьеры в клубе превратилась в кошмар. Ходжсон специально выпускал на тренировках семь нападающих против трех защитников, чтобы раскрепостить Эль Ниньо, но того не вдохновляли методы старого зануды. «Торрес отчаянно мечтал уйти из клуба, – рассказал о том периоде Джеррард. – Не имело значения, что придумывал Рой, Фернандо не верил в его успех». Дополнительным фактором стала потеря «Ливерпулем» бюджета для обновления команды. Осенью инвестиционная группа New England Sports Ventures выкупила умирающий клуб, но положение не улучшилось мгновенно: новые владельцы сосредоточились на реструктуризации и погашении долгов.

На должность спортивного директора пригласили Дэмиена Комолли, который до этого работал в «Тоттенхэме». Он откровенно сказал Торресу, что клуб сделает ставку на воспитанников и откажется от громких трансферов. «На это уйдет два, три, четыре года, возможно, 10 лет, – бесился Эль Ниньо. – У меня не оставалось на это времени, я хотел побеждать». За 10 лет клубной карьеры испанец выиграл лишь Сегунду, а трофеи в сборной распалили амбиции.

В январе Ходжсона сменил великий Кенни Далглиш, но даже легенда «Ливерпуля» не потушил страсти. Шотландец решил, что Торрес недостаточно сосредоточен на футболе и санкционировал переговоры с «Челси». Клуб подал ситуацию так, будто нападающий отказался от борьбы и сбежал в трудный момент. За несколько часов Фернандо из героя превратился в предателя. Накануне перехода в «Челси» за 58 млн евро уставший Эль Ниньо даже не радовался, что страдания в «Ливерпуле» закончились: он действительно сбежал из клуба, который стал для него домом, но лишь потому, что жизнь там превратилась в пытку.

Больше всего Торрес переживал из-за испорченных отношений с фанатами. Он дебютировал за «Челси» в домашнем матче против «Ливерпуля», который закончился минимальным поражением. Выездной сектор 90 минут оскорблял бывшего кумира, Даниэль Аггер грубо толкнул его плечом, а по пути с поля кто-то метнул ему в голову зажигалку. Обожавшие его еще в прошлом сезоне скаузеры раскрыли баннер с надписью «Тот, кто предал, навсегда останется один». Кадр с опустившим голову Торресом в момент, когда Карло Анчелотти заменил дорогого новичка, описал карьеру испанца после «Ливерпуля». Он съездил в «Милан», вернулся в «Атлетико», но нигде не находил места. Болезненный разрыв с «Ливерпулем» лишил его уверенности, а частые травмы – резкости.

Фернандо Торрес против «Ливерпуля»Getty Images

Эль Ниньо воспрянул лишь однажды – когда приход Бенитеса в «Челси» пробудил ностальгию по лучшим временам. Торрес привел «синих» к победе в Лиге Европы-2012/13, но летом Рафа покинул Лондон, и апатия продолжилась. Изредка испанец отматывал время назад и снова творил волшебство, но в большинстве матчей слабо напоминал кошмар лучших защитников АПЛ. Его утешало только то, что ставка на побег из Мерсисайда ради трофеев сработала: он дважды взял Лигу Европы, покорил с «Челси» Лигу чемпионов и Кубок Англии – на «Энфилде» он не выиграл ничего. Трудно поверить, но Торрес провел в «Ливерпуле» всего 3,5 года – другим футболистам таких приключений хватило бы на целую карьеру. На «Энфилде» он сводил фанатов с ума невероятными голами, комбинировал с Джеррардом и доводил финтами защитников до бешенства. Тогда Фернандо хватило нескольких месяцев, чтобы почувствовать себя королем. Неудивительно, что ему было настолько больно уходить предателем.

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