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Mirror: в «Ливерпуле» обеспокоены, что Клопп готов сменить Лёва в сборной Германии

Mirror: в «Ливерпуле» обеспокоены, что Клопп готов сменить Лёва в сборной Германии
Eurosport

3 ч. назад

«Ливерпулю» придется предложить коучу что-то очень существенное.

Сборная Германии рассматривает кандидатуру главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в качестве замены Йоахиму Лёву.

По информации Mirror, 52-летний Клопп считает возможное назначение логичным вариантом развития карьеры, и «Ливерпулю» придется приложить усилия, чтобы удержать Юргена у руля клуба.

  • Контракт Клоппа с «Ливерпулем» действует до 2024 года.
  • Соглашение Лёва со сборной рассчитано до 2022-го.
  • В сезоне-2018/19 мерсисайцы под руководством Клоппа выиграли Лигу чемпионов, в текущем сезоне им осталось дважды победить для завоевания титула чемпионов Англии.
  • АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.

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