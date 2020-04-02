Сборная Германии рассматривает кандидатуру главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в качестве замены Йоахиму Лёву.

По информации Mirror, 52-летний Клопп считает возможное назначение логичным вариантом развития карьеры, и «Ливерпулю» придется приложить усилия, чтобы удержать Юргена у руля клуба.

Контракт Клоппа с «Ливерпулем» действует до 2024 года.

Соглашение Лёва со сборной рассчитано до 2022-го.

В сезоне-2018/19 мерсисайцы под руководством Клоппа выиграли Лигу чемпионов, в текущем сезоне им осталось дважды победить для завоевания титула чемпионов Англии.

АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Гюндоган: «Отдать титул «Ливерпулю» будет справедливо»

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме