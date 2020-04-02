Getty Images
Mirror: в «Ливерпуле» обеспокоены, что Клопп готов сменить Лёва в сборной Германии
«Ливерпулю» придется предложить коучу что-то очень существенное.
Сборная Германии рассматривает кандидатуру главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в качестве замены Йоахиму Лёву.
По информации Mirror, 52-летний Клопп считает возможное назначение логичным вариантом развития карьеры, и «Ливерпулю» придется приложить усилия, чтобы удержать Юргена у руля клуба.
- Контракт Клоппа с «Ливерпулем» действует до 2024 года.
- Соглашение Лёва со сборной рассчитано до 2022-го.
- В сезоне-2018/19 мерсисайцы под руководством Клоппа выиграли Лигу чемпионов, в текущем сезоне им осталось дважды победить для завоевания титула чемпионов Англии.
- АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Гюндоган: «Отдать титул «Ливерпулю» будет справедливо»