Тест: вспомни всех победителей чемпионата Англии

Квизы

«Ливерпуль» близок к первой в истории победе в АПЛ – до заветного кубка осталось совсем чуть-чуть. Но из-за пандемии коронавируса чемпионат приостановлен, и триумф мерсисайдцев отложен. Давайте вспомним всех, кто побеждал в чемпионате Англии – обратите внимание, что речь не только об АПЛ, которая была создана в 1992 году.

Скорее нажимайте Play Quiz и вписывайте в строчку название клуба. Надо вспомнить всех за семь минут.

Другие квизы, которые срочно надо пройти:

Тест: угадай, футболист или покемон

Тест: угадай, чья тачка – Месси или Роналду?

Тест: угадай, футболист – кошатник или собачник

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