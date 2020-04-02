Популярный британский писатель, автор книг на тему футбольных фанатов Дуги Бримсон дал развернутое интервью Sport24, где коснулся многих интересных и важных тем. Ниже – самые сочные фрагменты.

О драке русских и британских фанатов в Марселе во время Евро-2016

«В Англии мнения по поводу случившегося в Марселе разделились. Некоторые считают, что атака русских была не в стиле настоящего олдскула. Хулиганы обычно так не поступают. Ведь по-настоящему буйных английских фанатов давно не выпускают из Великобритании на крупные турниры. Другие мои соотечественники, наоборот, уверены, что Россия показала отличный пример – как может работать организованная фанатская сила.

Заварушка во время Евро-2016Getty Images

Мое мнение: побоище в Марселе было неизбежным. Футбольное хулиганство в России и Англии развивалось совсем по-разному. Олдскульная британская школа с одной стороны и ММА-стиль русских с другой. Они должны были схлестнуться когда-нибудь. В итоге драка произошла в Марселе. Но я не думаю, что это повторится в будущем».

О самых крутых фанатских фирмах в Британии

«Ну, официальной информации нет. Но, опираясь на мой личный опыт: «Вест Хэм Интер Сити Фирм», «Милуолл Бушуокерс», «Лидс Сервис Крю», «Челси Хедхантерс» и «Бирмингем Зулу Арми».

Дерутся ли фанаты друг с другом, как раньше? Бывает. Но не в таких масштабах, как в 90-е или начале 2000-х. Сейчас любой хулиган понимает – за реальную драку его могут посадить в тюрьму. А этого никто не хочет. К сожалению, порой пацаны используют оружие в драках. Некоторые молодые парни думают, что, если у тебя нож, ты крутой, настоящий мужик. Но это полный идиотизм».

Фанаты «Миллуолла»Getty Images

О расизме и гомофобии британских фанатов

«Много [чернокожих в британских фирмах]. Черные парни давно с нами. Для большинства из нас единственный цвет, который важен, — это цвет твоей футболки. Твоей команды. Вообще, расистские оскорбления запрещены в Великобритании. Это подсудное дело. Думаю, мера правильная.

Но есть и обратная сторона: если тебя, не дай Бог, обвинили в расизме — все. Болельщику запретят ходить на матчи любимой команды. Телеведущего — уволят. Хотя порой они как бы не расисты… Просто ляпнули что-то на эмоциях, с каждым бывает.

Геи? Это не проблема для фирм в Англии. Но я не могу сказать вам, сколько людей нетрадиционной ориентации — активные фанаты. Откуда я знаю? Я не спрашиваю у прохожих: «Ты гей или нет?»

О том, как поступить с АПЛ в условиях пандемии

«В Англии сейчас много разных мнений. Но я считаю, что АПЛ не надо возобновлять. Этот сезон – в прошлом, все. Единственная причина, почему хотят возобновить АПЛ – чтобы телеканалы и китайские букмекерские конторы не теряли деньги. Но пошли бы и те, и другие куда подальше!»

О новой культуре боления в Англии

«В АПЛ почти все решают деньги. И это убивает атмосферу на стадионах, вы совершенно правы. На матчах топовых английских команд довольно скучно, да. Но не ограничивайтесь АПЛ – в других английских лигах по-прежнему крутые фанаты, крутая атмосфера! Сходите на матчи «Лидса», «Миллуолла» или «Мидлсбро» – не пожалеете», – заявил Бримсон.

Бримсон – автор книг «Бешеная армия», «Фанаты», «Убийцы футбола», «Восстание фанатов» и других. Дуги является преданным фанатом «Уотфорда».

В 2005 году Бримсон написал сценарий к фильму «Хулиганы зеленой улицы», главную роль в котором исполнил Элайджа Вуд.

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