Стерлинг не исключает возвращение в «Ливерпуль». Рахиму не нужен «Сити» без ЛЧ

Футболисты коротают время на карантине примерно одинаково: периодически тренируются, но в основном набивают туалетную бумагу и зависают в соцсетях. Болельщики скучают по футболу, поэтому отслеживают каждый шаг любимых игроков в интернете. Так родился самый горячий трансферный слух последних дней – Рахим Стерлинг может вернуться в «Ливерпуль».

Англичанин лично сгенерировал шумиху. Недавно футболист поучаствовал в инстаграм-лайве с аккаунта Colossal Sports Management – компании, которая принадлежит агенту Стерлинга Эйду Уорду. Когда один из пользователей спросил Рахима, возможен ли камбэк на «Энфилд», футболист ответил: «Если по правде, я люблю «Ливерпуль». Не поймите неправильно, но этот клуб сделал очень много для моего становления и всегда будет в моем сердце». Стерлинг не в первый раз голосит о чувствах к мерсисайдцам. В октябре 2019-го игрок дал откровенное интервью журналу FourFourTwo: «Ливерпуль» запустил мою карьеру. Клуб инвестировал в меня время и деньги. Каждый раз, когда я выхожу на поле против них, у меня всплывают воспоминания».

Рахим СтерлингPA Sport

Впервые «Ливерпуль» пришел за Стерлингом еще 10 лет назад. 15-летний пацан боялся, что мама не отпустит его из Лондона. В 2003-м Надин Кларк уже заблокировала крутой трансфер – тогда на паренька запал «Арсенал». «Мама сказала мне: «В «Арсенале» будет еще 50 таких же крутых ребят. Ты будешь лишь одним из. Идти нужно туда, где сможешь постепенно развиваться». В итоге она убедила меня перейти в «КПР» – сегодня Рахим считает то решение одним из самых важных в жизни.

Но «Ливерпуль» был настроен серьезно. Переходом занимался лично директор академии Фрэнк Макпарленд. Узнав, что Рахим с мамой и агентом сели на поезд до Ливерпуля для переговоров, мужчина позвонил в академию и попросил персонал, чтобы все было идеально. «Если мы не подпишем его, я вас уволю», – пошутил Фрэнк в шесть утра. Для большего эффекта Макпарленд подключил Рафаэля Бенитеса и Фернандо Торреса – легенды клуба провели тинейджеру экскурсию по тренировочной базе. В конце дня стороны пришли к соглашению.

Стерлинг ворвался в главную команду уже через два года, а в сезоне-2013/14 чуть не схватил с «Ливерпулем» чемпионство. Рахиму вручили премию Golden Boy как самому талантливому игроку Европы U-21, а болельщики считали его новым Майклом Оуэном. После того, как летом 2014-го Луиса Суареса угнала «Барселона», «Ливерпуль» захотел продлить контракт со Стерлингом. Молодой футболист отказался – несмотря на мощнейший оффер в 100 с лишним тысяч евро в неделю.

Рахим Стерлинг, Стивен ДжеррардAFP

Есть две главные причины такого поступка. Первая – амбиции. Суарес ушел, Стиви Джи уже посматривал в MLS, а команда в целом слабовато шла по сезону: закончили шестыми в АПЛ и не вышли из группы ЛЧ. В интервью ВВС Рахим признался: «Если бы мне предложили контракт в прошлом году, когда мы боролись за титул, я бы сразу же согласился. Даже за меньшие деньги». Вторая причина – ходы Брендана Роджерса. Закрывая пробоины, коуч бросал Стерлинга даже на фланги обороны.

В 2015-м «Манчестер Сити» заплатил за Рахима 63 миллиона евро и сделал его самым дорогим английским футболистом в истории. Игрока взяли с подачи Хосепа Гвардиолы, который пришел в клуб только через год. Под руководством испанца Стерлинг оброс трофеями и превратился в одного из самых опасных атакующих футболистов мира. «Рахим всегда был хорош в дриблинге и наступлении, но редко завершал атаки. Теперь он игрок, который может сам решать исход матчей», – резюмировал Пеп.

Фанаты «Ливерпуля», которые надеялись, что предатель потухнет в «Сити», на протяжении пяти лет освистывают страйкера на «Энфилде» и обзывают жадным ублюдком. Но вряд ли этот факт остановит Стерлинга от трансфера, если он на самом деле рассматривает возвращение. Рахим закален общественным осуждением по полной.

Медиа бомбили футболиста по самым разным поводам. Доставалось не только из-за зарплаты под 400 тысяч евро в неделю – прилетало даже за татуировку оружия на ноге. Газеты обвинили игрока в пропаганде насилия, хотя изображение сделано в память о Стерлинге-старшем, которого застрелили, когда Рахиму было два. После провального Евро-2016 на нападающего накинулись из-за роскошного дома, подаренного маме. Невозмутимости футболиста поражался новый тренер сборной Гарет Саутгейт: «Он невероятно силен физически и ментально для такого миниатюрного парня».

Гнев болельщиков Стерлингу не страшен. Тем более адекватные фанаты давно простили и приняли выбор выпускника академии. «Если бы все дело было в деньгах, Стерлинг бы остался в «Ливерпуле». Но он хотел выжать максимум из потенциала. Он ушел к топ-игрокам и вырос в победителя. Несмотря на возраст, Рахим всегда знал, чего хотел», – объяснил мотивы футболиста Роджерс.

Рахим СтерлингGetty Images

Целеустремленностью Стерлинг напоминает Роналду, поэтому не останется в «Сити», если клуб все-таки исключат из Лиги чемпионов. В руководстве это понимают и еще с осени работают над продлением контракта, который и так действует до 2023 года. Но Рахима не удержишь прибавкой – сейчас главное не прохлопать лучшие годы, как Неймар. В медиа всплывали слухи, что Стерлинг не покинет Манчестер даже в случае бана, но публичных заявлений игрок не делал.

«Ливерпуль» сильно изменился за пять лет – возвращение не будет шагом назад. Агент Уорд намекнул, что все возможно, когда Юрген Клопп только попал на «Энфилд», то есть практически сразу после трансфера в «Сити»: «Новый тренер «Ливерпуля» отлично бы подошел Рахиму. Юрген не боится новых идей и раскрывает игроков по максимуму».

В системе Клоппа Стерлингу место явно найдется. Немецкий спец любит скоростных мастеров с техникой и выносливостью. Плюс Рахим способен выдавать класс на любой из трех позиций в нападении. Если Садио Мане не устоит перед мадридским «Реалом», Стерлинг будет отличной опцией. Но даже если сенегалец останется, «красным» не помешает еще один топ в атаке. Это позволит Клоппу не беспокоиться о возможных травмах и чаще прибегать к 4-2-3-1, когда требует ситуация.

Transfermarkt оценивает Стерлинга в 160 миллионов евро. Теоретически «Ливерпуль» потянет и такую сумму (серьезных покупок в сезоне-2019/2020 не было), но фактический ценник за англичанина будет ниже – пандемия приспустит цифры. Если уйдет кто-то из тройки Мане-Фирмино-Салах – тем более зеленый свет. Сделке может помешать только один маловероятный расклад: сезон АПЛ не доиграют, Клопп не получит заслуженное чемпионство, обидится и сменит Йоахима Лёва в сборной Германии.

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