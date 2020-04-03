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The Athletic: президент одного из клубов предложил доиграть сезон АПЛ в Китае
АПЛ еще никогда не выезжала за границу.
От одного из английских клубов поступило предложение доиграть приостановленный сезон АПЛ-2019/20 за пределами страны.
По информации The Athletic, президент неназванного клуба предложил провести оставшиеся матчи в Китае, но его коллеги отвергли идею. Новая встреча представителей АПЛ состоится в пятницу, 3 апреля – они обсудят возможные пути выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
- Матчи чемпионата Англии никогда не проводились за границей.
- На момент приостановки АПЛ из-за коронавируса в турнирной таблице лидирует «Ливерпуль» с 25-очковым преимуществом над «Манчестер Сити» (у «горожан» – игра в запасе).
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