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The Athletic: президент одного из клубов предложил доиграть сезон АПЛ в Китае

The Athletic: президент одного из клубов предложил доиграть сезон АПЛ в Китае
Eurosport

41 мин. назад

АПЛ еще никогда не выезжала за границу.

От одного из английских клубов поступило предложение доиграть приостановленный сезон АПЛ-2019/20 за пределами страны.

По информации The Athletic, президент неназванного клуба предложил провести оставшиеся матчи в Китае, но его коллеги отвергли идею. Новая встреча представителей АПЛ состоится в пятницу, 3 апреля – они обсудят возможные пути выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

  • Матчи чемпионата Англии никогда не проводились за границей.
  • На момент приостановки АПЛ из-за коронавируса в турнирной таблице лидирует «Ливерпуль» с 25-очковым преимуществом над «Манчестер Сити» (у «горожан» – игра в запасе).

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