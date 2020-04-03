Британское издание Sky Sports провело опрос среди читателей с целью выяснить, кого они считают лучшим игроком английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20.

Больше всех голосов набрал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане (33%). Второе место занял полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, третью – полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» набрал 5% голосов, его партнер по команде Мохамед Салах – 2%.

Еще 9% набрал вариант «Кто-то другой».

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