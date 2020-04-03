Легенда сборной Колумбии раздаст миллион презервативов для борьбы с коронавирусом

Бывший форвард «Ньюкасла» Фаустино Асприлья внесет вклад в борьбу с пандемией COVID-19 – экс-футболист раздаст миллион презервативов.

Ранее малазийская компания Karex Bhd, которая производит каждый пятый презерватив в мире, была вынуждена приостановить работу из-за пандемии. В связи с этим на рынке возник дефицит контрацептивов.

Асприлья не пошел по стопам спекулянтов, которые начали продавать презервативы по заоблачным ценам: Фаустино, тоже владеющий фабрикой по производству кондомов, не повысит, а, напротив, снизит цены.

«Вызванный коронавирусом карантин – это плохо. У меня в компании осталось много презервативов, и я хочу помочь людям использовать их. Потому что мне сложно использовать их все в одиночку! У меня осталось 3 580 000 презервативов. Мы не сможем производить больше, пока не откроемся. Чтобы поддержать популяцию, я собираюсь отдавать одну упаковку презервативов при покупке трех», – цитирует Асприлью Daily Mail.

В 1993 году Асприлья стал шестым лучшим футболистом мира по версии ФИФА. В 1995 году его трансфер за 6,7 млн фунтов выкупил «Ньюкасл».

Фаустино выступал за сборную Колумбии.

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