Тренер «Ливерпуля» Томас Гроннемарк, прокачавший игру команды при вводе мяча из аута, готов поработать на конкурентов «красных» по АПЛ.

Гроннемарк работает с командой Клоппа последние 18 месяцев, но не состоит в тренерском штабе клуба. При Томасе мерсисайдцы стали статистически лучшей командой из топ-5 лиг Европы по вводу мяча из аута, поэтому его пытаются переманить другие большие команды.

«Не знаю, может быть я окажусь в «Тоттенхэме» или «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне – как фрилансер, я не связан в этом плане. Главное, не переходить к прямому конкуренту в течение одного сезона, это мое правило. Вот почему я отклонил предложение из АПЛ в этом сезоне», – цитирует специалиста Kicker.

В прошлом сезоне в Европе только датский «Мидтьюлланн» бросал ауты лучше «Ливерпуля» – ранее с ними работал Гроннемарк.

АПЛ приостановлена на неопределенный срок из-за COVID-19.

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