Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может продолжить карьеру в «Реале» или «Манчестер Сити».

В недавнем инстаграм-лайве страйкер заявил, что не уверен насчет своего будущего – он не смог пообещать, что останется в команде Моуринью. За всю карьеру в «Тоттенхэме» он не завоевал ни одного трофея, и, как утверждает Express, грядущим летом будет готов сменить обстановку.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» признал поражение в борьбе за игрока – клуб давно хочет пригласить страйкера, но не может предложить ему борьбу за серьезные награды. Главные кандидаты на подпись Кейна – «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Оба клуба готовы выложить 170 млн евро.

Кейн лишь к карантину восстановился от травмы, которую получил еще в январе.

26-летний игрок выступает за взрослую команду «шпор» с 2011 года.

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