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Express: «МЮ» вышел из борьбы за Кейна, главные претенденты – «Сити» и «Реал»
Капитан «шпор» до сих пор не завоевал ни одного трофея и хочет в более амбициозный клуб.
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может продолжить карьеру в «Реале» или «Манчестер Сити».
В недавнем инстаграм-лайве страйкер заявил, что не уверен насчет своего будущего – он не смог пообещать, что останется в команде Моуринью. За всю карьеру в «Тоттенхэме» он не завоевал ни одного трофея, и, как утверждает Express, грядущим летом будет готов сменить обстановку.
По информации источника, «Манчестер Юнайтед» признал поражение в борьбе за игрока – клуб давно хочет пригласить страйкера, но не может предложить ему борьбу за серьезные награды. Главные кандидаты на подпись Кейна – «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Оба клуба готовы выложить 170 млн евро.
- Кейн лишь к карантину восстановился от травмы, которую получил еще в январе.
- 26-летний игрок выступает за взрослую команду «шпор» с 2011 года.
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