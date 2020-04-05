Футболист «Манчестер Сити» Кайл Уолкер отдохнул в компании девушек по вызову, а после призвал фанатов оставаться дома и беречь здоровье.

Игрок опубликовал видео, на котором призвал болельщиков «оставаться дома и спасать жизни».

Один из главных советов представителей британской системы здравоохранения – сохранять социальную дистанцию и минимизировать контакты. По информации The Sun, в ночь перед публикацией ролика англичанин поступил ровно наоборот. Защитник и его приятель пригласили двух жриц любви – 21-летнюю британскую студентку Луизу Макнамару и 24-летнюю бразильянку.

По словам Макнамары, она не знала, кто ее клиент, но сделала несколько фото. Девушки провели в доме футболиста три часа и заработали по 2,2 тыс фунтов (2,5 тыс евро).

Ранее в этом году футболисту пришлось съехать от жены, когда вскрылось, что от него забеременела модель.

Уолкер – чемпион Англии в составе «Сити».

В конце марта на похожем проступке попался капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш, который призвал фанатов сидеть дома, а потом поехал на вечернику, закончившуюся вождением в нетрезвом виде и ДТП.

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