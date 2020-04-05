«Ливерпуль» отправил часть сотрудников в отпуск на время приостановки сезона и нарвался на порицание со стороны общественности и бывших игроков, несмотря на заверения, что этим сотрудникам будет выплачиваться 100% их зарплаты.

На первый взгляд благородная инициатива понравилась не всем: дело в том, что британское правительство запустило программу помощи бизнесу на время пандемии. В соответствии с ней все сотрудники, не имеющие возможности заниматься прямой деятельностью на время общего локдауна, получают 80% зарплаты из федерального бюджета. Этой схемой и воспользовался «Ливерпуль» – теперь «красным» придется платить лишь 20% оклада сотрудникам, не задействованным до возобновления АПЛ.

Многие болельщики и экс-игроки посчитали, что мерсисайдцы поступают неэтично, перетаскивая часть бюджетных средств. Ситуацию для «красных» усугубляют два фактора: финансовый статус и пример соседей. За прошлый сезон клуб заработал более 600 млн евро и сделал почти 50 млн евро чистой прибыли. В то же время более скромный «Эвертон» продолжает выплачивать сотрудникам полный оклад.

«Юрген Клопп проявлял сострадание ко всем с самого начала пандемии, игроки первой команды активно участвовали в инициативе футболистов АПЛ по сокращению заработной платы. А теперь уважение и доброта потеряли смысл, не очень красиво от «Ливерпуля», – написал легенда клуба Джейми Каррагер в твиттере.

«Я не знаю ни одного фаната «Ливерпуля», который бы испытывал что-то, кроме отвращения к клубу за решение по персоналу. Это просто чертовски неправильно», – прокомментировал решение экс-игрок «красных» Стэн Коллимор.

Сотрудник «Ливерпуля», пожелавший остаться неизвестным, поделился мыслями с BBC: «Клуб называет сотрудников семьей – я не чувствую себя членом семьи. Почему клуб, который ворочает миллионами, использует правительственную схему для финансирования сотрудников, когда бизнес других людей действительно нуждается в этом? Я разочарован – эта правительственная схема нужна для предприятий, попавших в беду».

«Ливерпуль» – не первый клуб, поступивший так с сотрудниками. Ранее по той же схеме сработали «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

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