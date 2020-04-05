Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер принес извинения за то, что воспользовался услугами проституток на дому во время всеобщего карантина.

«Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы публично извиниться за тот выбор, который я сделал. Я понимаю, что роль профессионального футболиста подразумевает, что я должен быть примером для подражания.

Поэтому я хочу извиниться перед своей семьей, друзьями, футбольным клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их», – цитирует Уокера Daily Mail.

Уокер вместе с другом воспользовались услугами двух эскортниц (21 и 24 лет) во вторник, 31 марта.

На следующий день Кайл обратился к подписчикам и призвал их оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.

Модель забеременела от Уокера. Из-за этого Кайл съехал от жены, с которой знаком с 18 лет

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