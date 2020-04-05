Переговоры с игроками английской Премьер-лиги о сокращении зарплат на 30% прошли безрезультатно. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, футболисты обеспокоены, что такая мера принесет больше пользы владельцам клубов, чем персоналу или аварийным службам. Игроки одного из ведущих клубов АПЛ сообщили руководству, что не согласны на понижение зарплаты, но готовы пойти на отсрочку.

Вчера, 4 апреля, Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) выпустила заявление, где фактически отклонила предложение Премьер-лиги о снижении зарплат: «Налог на зарплату является значительным вкладом в финансирование основных государственных услуг, что особенно важно в настоящее время. Сокращение на 30 процентов обойдется казначейству в значительные суммы.

Такая мера будет вредна для Национальной службы здравоохранения и финансируемых государством служб. Предлагаемый 30-процентный вычет из заработной платы в течение 12 месяцев означает более 500 млн фунтов в виде сокращения зарплаты и потери налоговых отчислений в размере более 200 млн фунтов для нашего правительства».

Ранее стало известно, что сезон-2019/20 АПЛ не будет возобновлен в начале мая.

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