В Англии восхищаются подлостью игроков. Для этого изобрели слово, которое невозможно перевести

Что делать футбольным фанатам на карантине? Конечно, пересматривать старые матчи/хайлайты – именно этим занимаются поклонники английской Премьер-лиги, которые нашли себе новое хобби. Болельщики массово гуглят примеры странного, грубого и даже подлого поведения игроков и тренеров – и выкладывают их в твиттер.

Найти большинство постов можно по слову shithousing (или shithousery) – сперва оно имело узкое значение и означало «попытку получить преимущество нечестными способами». К 2020 году эмоциональная окраска слова усилилась, и подобрать ему аналог на русском языке стало невозможно. Но, в целом, shithousery – это что-то высокомерное, дерзкое, нахальное и не имеющее ничего общего с общепринятыми стандартами поведения.

Итак, поехали! «Антифутбол? Нет ничего, что заботило бы меня меньше», – сказал однажды коуч «Бёрнли» Шон Дайч после ничьей на «Стэмфорд Бридж». И это было идеальным shithousery!

«Маркос Льоренте, который назвал свою собаку Энфилдом, – shithousery топ-уровня».

В твиттере даже появился аккаунт «Football Shithousery» – посмотрев пару роликов оттуда, вы поймете, насколько емко это слово. Так, к shithousery относится и вот такая смекалка нападающего:

И вот такая дважды грубая игра:

Издевательство Нани над бедными футболистами «Арсенала» – elite shithousery!

Тьерри Анри, предлагающий вратарю «Уигана» Крису Киркланду потянуть время, – сюда же.

Наконец, Кайл Уокер, издевающийся над болбоем, – это shithousery космического уровня!

Чемпионат Англии, как и остальные чемпионаты топ-файв, ушел на бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса.

На момент остановки чемпионата в турнирной таблице с 25-очковым отрывом лидировал «Ливерпуль».

The Sun: Уокер развлекался с проститутками, а после призвал фанатов соблюдать карантин

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