Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал возможное обнуление сезона-2019/20 в английской Премьер-лиге.

«Люди предлагают отдать титул «Ливерпулю», и, если честно, они заслуживают этого. Учитывая, как они играли, никто бы их не догнал. Учитывая, какой футбол они показывали и в какой отрыв им удалось уйти, они полностью заслуживают титул в этом сезоне.

Это очень странно. По отношению к «Ливерпулю» будет несправедливо, если сезон аннулируют, они будут очень разочарованы», – приводит слова Бербатова Football London.

Чемпионат Англии ушел на паузу из-за пандемии коронавируса.

Перед остановкой турнира «Ливерпуль» опережал «Манчестер Сити» на 25 очков. У команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе.

Эксперт Sky Sports рассказал, почему «Ливерпуль» нельзя признавать чемпионом АПЛ

Подписывайся на нас в инстаграме