Защитник «Челси» Антонио Рюдигер раскритиковал предложение французских профессоров Жан-Поля Мира и Камиля Лохта протестировать вакцину от туберкулеза БЦЖ как средство борьбы с коронавирусом на жителях Африки.

«Мне потребовалось время, чтобы подобрать слова в отношении этих парней. Африканцы что, какие-то животные?! Позор! Это расизм высшего уровня и ужасное заявление по отношению ко всем темнокожим. Как это вообще можно было транслировать по французскому телевидению?» – написал Рюдигер в твиттере.

Ранее словами французских профессоров возмутились Демба Ба, Дидье Дрогба и Самюэль Это'О.

Рюдигер в чемпионате Англии-2019/20 провел 13 матчей, забил два мяча и получил три желтые карточки.

Демба Ба и Это'О жестко высказались в адрес ученых, предложивших тестировать вакцину на африканцах

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