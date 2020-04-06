Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, кем он хочет запомниться.

«Хотел бы, чтобы меня помнили легендой «Ливерпуля». Хочу достичь невероятных вещей здесь. У нас фантастическая команда без слабых мест, у нас есть все необходимое для побед: тренер, с которым мы идентифицируем себя, разносторонний состав, стиль игры, приносящий победы, стадион и фанаты, которые играют свою роль. Да, я хотел бы быть одним из тех футболистов, которые возвращаются на «Энфилд» после ухода из игры. Я вижу клубных легенд на матчах и чувствую себя частью действительно большой семьи», – цитирует защитника Sport.

Ван Дейк – вице-капитан «красных».

Он выиграл с клубом Лигу чемпионов и почти привел мерсисайдцев к первому титулу за 30 лет.

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