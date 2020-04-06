Мать тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы скончалась от коронавируса в возрасте 82 лет.

«Семья «Манчестер Сити» с горечью сообщает о том, что мать Пепа Долорс Сала Каррио скончалась в Барселоне после заражения коронавирусом. Ей было 82 года», – говорится в заявлении клуба.

В Испании зафиксировано 135 тысяч случаев заражения COVID-19.

Это вторая страна в мире по числу заболевших после США.

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