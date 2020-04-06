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«Тоттенхэм» объявил об уходе Сона в армию

«Тоттенхэм» объявил об уходе Сона в армию
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 45 мин. назад

Нападающий отдаст родине долг в течение месяца.

Форвард «Тоттенхэма» Хынмин Сон покинул расположение команды и вернулся в Южную Корею, где в ближайшее время пройдет военные сборы.

Официальный сайт «шпор» сообщил, что в данный момент футболист находится на карантине. Он поддерживает связь с врачами клуба, чтобы не нарушить режим восстановления после перелома руки, полученного в февральском матче против «Астон Виллы». В Англию Сон вернется в мае.

  • Срок службы в Южной Корее зависит от типа войск и может растянуться от 21 до 24 месяцев.
  • Сон был освобожден от полноценной службы благодаря победе со сборной на Азиатских играх 2018 года.

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