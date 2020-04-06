«Ливерпуль» будет самостоятельно выплачивать зарплату сотрудникам, отправленным в вынужденный отпуск.

4 марта клуб сообщил, что временно отпустит отдыхать работников, незадействованных во время паузы в чемпионате. По закону, британские власти выплачивают 80% зарплаты работникам, лишившимся заработка из-за пандемии, и «красные» хотели этим воспользоваться – клуб планировал выплачивать сотрудникам лишь 20% оклада.

Мерсисайдцы разгневали общественность: фанаты и экс-игроки команды посчитали, что клуб с огромными доходами поступает неправильно, перетягивая бюджетные средства у тех, для кого они необходимы. Сегодня, 6 марта, «Ливерпуль» опубликовал официальное заявление – «красные» будут компенсировать рабочим зарплату в полном объеме из своего кармана.

«Мы полагаем, что на прошлой неделе мы приняли неверное решение и искренне сожалеем об этом», – говорится в сообщении.

«Ливерпулю» осталось одержать две победы для завоевания титула АПЛ.

Последний раз команда становилась чемпионом Англии в 1990 году.

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