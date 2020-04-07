Бразильский полузащитник «Челси» Виллиан не планирует продлевать контракт с лондонским клубом. В борьбу за футболиста включились «Барселона» и «ПСЖ».

«Челси» и Виллиан не договорились об условиях продления контракта, который заканчивается летом. «Они предлагают соглашение на два года, а я прошу на три. Так что переговоры закончены», – заявил 31-летний футболист.

По информации Mundo Deportivo, в числе главных претендентов на Виллиана фигурируют «Барселона» и «ПСЖ».

Бразилец выступал за «Челси» с августа 2013 года. Он дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги, а также Лигу Европы.

До «Челси» Виллиан играл за «Коринтианс», донецкий «Шахтер» и «Анжи».

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