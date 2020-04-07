Стало известно, сколько денег потеряют клубы АПЛ из-за пандемии коронавируса.

Сильнее всего недополучит «Манчестер Юнайтед»: их убытки составят 131,6 млн евро. На втором месте идут соседи из «Сити» – минус 123,7 млн евро. Тройку замыкает «Ливерпуль» – «красные» передумали скидывать зарплату сотрудников на государство и лишатся 115,7 млн евро. «Челси» потеряет 103 млн евро.

Как сообщает Daily Mail, основные потери связаны с невыполнением обязательств по телевизионным контрактам. Другие причины – срывы спонсорских соглашений и отсутствие доходов с продажи билетов.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате, команде осталось выиграть два матча для завоевания титула.

Турнир приостановлен на неопределенный срок. По слухам, лига возобновится в июне за закрытыми дверями.

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