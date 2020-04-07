Getty Images
Daily Mail: «МЮ» потеряет более 130 млн евро, если сезон не будет доигран
Более сотни миллионов потеряют еще «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».
Стало известно, сколько денег потеряют клубы АПЛ из-за пандемии коронавируса.
Сильнее всего недополучит «Манчестер Юнайтед»: их убытки составят 131,6 млн евро. На втором месте идут соседи из «Сити» – минус 123,7 млн евро. Тройку замыкает «Ливерпуль» – «красные» передумали скидывать зарплату сотрудников на государство и лишатся 115,7 млн евро. «Челси» потеряет 103 млн евро.
Как сообщает Daily Mail, основные потери связаны с невыполнением обязательств по телевизионным контрактам. Другие причины – срывы спонсорских соглашений и отсутствие доходов с продажи билетов.
- «Ливерпуль» лидирует в чемпионате, команде осталось выиграть два матча для завоевания титула.
- Турнир приостановлен на неопределенный срок. По слухам, лига возобновится в июне за закрытыми дверями.
Предать наследие в родном клубе ради титула с «МЮ». Оуэн – самая странная легенда «Ливерпуля»