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Стерлинг, Уокер, Рэшфорд и Санчо залетели в лайв рэпера и заценили стриптиз
Защитник «Сити» едва вылез из скандала с проститутками, как снова лезет на рожон.
Футболисты сборной Англии Рахим Стерлинг, Кайл Уокер, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо присоединились к инстаграм-лайву рэпера Тори Лейнза и оценили приглашенную стриптизершу.
Артист провел пятичасовой стрим на 220 тыс зрителей, в котором поучаствовала стриптизерша из Лондона. К трансляции подключились футболисты и выразили происходящему на экране респект.
Уокер, Санчо и Рэшфорд отправили по эмодзи. «Ха, бро, ты меня убиваешь!» – цитирует The Sun комментарий Стерлинга.
- На прошлой неделе Уокер влип в историю – пригласил домой проституток.
- Санчо может покинуть «Боруссию» летом – его сватают в оба манчестерских клуба.
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