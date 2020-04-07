«Вулверхэмптон» установил ценник на вингера Адаму Траоре – клуб попросит за 24-летнего игрока 79,2 мл евро.

Садио Мане связывают с переходом в «Реал», поэтому «Ливерпуль» рассматривает потенциальных кандидатов на замену африканскому игроку. Один из них – Траоре, который в сезоне-2019/20 добился впечатляющего прогресса и, помимо «красных», привлек внимание «Барселоны» и «Реала».

По информации Football Insider, мерсисайдцы могут обратиться к «волкам» даже в случае, если клубу удастся сохранить в клубе всех звезд атаки.

Траоре – воспитанник «Барселоны». Он покинул родной клуб в 2015-м и отправился в Англию.

У игрока шесть голов и 10 ассистов в 43 матчах нынешнего сезона.

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