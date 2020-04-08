Руководство Английской Премьер-лиги вскоре объявит о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил спортивный директор итальянского «Удинезе» Пьерпаоло Марино.

«Федерация Бельгии уже решила завершить сезон, несмотря на возможные санкции от УЕФА. В АПЛ собираются выпустить похожее заявление, потому что ситуация там становится очень-очень серьезной. Если честно, я просто надеюсь, что после коронавируса мы снова сможем насладиться футболом.

Неважно, сколько времени это займет – нужно выбраться из этой опасной зоны. Я переживаю за следующие сезоны, а не за предыдущие», – цитирует Марино Football Italia.

«Удинезе» и английский «Уотфорд» принадлежат одним владельцам – семье Поццо.

После ухода АПЛ на вынужденную паузу лидирует «Ливерпуль» с 25-очковым перевесом над «Манчестер Сити». У «горожан» – игра в запасе. Мерсисайцам осталось набрать шесть очков, чтобы заполучить титул.

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