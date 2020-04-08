Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гигггз составил символическую сборную клуба из футболистов, с которыми пересекался на поле.

Место в воротах занял Петер Шмейхель, линию обороны составили Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр и Денис Ирвин. В полузащите сыграли бы Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Никки Батт и Пол Скоулз, в нападении – нынешний тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер и Уэйн Руни.

Выбор 46-летнего Гиггза опубликован на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Примечательно, что Райан не выбрал бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

Криш выступал за «МЮ» с 2003 года по 2009-й.

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