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Гиггз не включил Роналду в символическую сборную «Манчестер Юнайтед»
Себя самого тоже не удостоил такой чести.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гигггз составил символическую сборную клуба из футболистов, с которыми пересекался на поле.
Место в воротах занял Петер Шмейхель, линию обороны составили Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр и Денис Ирвин. В полузащите сыграли бы Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Никки Батт и Пол Скоулз, в нападении – нынешний тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер и Уэйн Руни.
Выбор 46-летнего Гиггза опубликован на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».
- Примечательно, что Райан не выбрал бывшего одноклубника Криштиану Роналду.
- Криш выступал за «МЮ» с 2003 года по 2009-й.
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