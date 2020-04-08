Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал возможную отмену сезона в Англии из-за пандемии коронавируса.

«Я хочу выигрывать матчи и хочу получить титул. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, я приму любой вариант развития событий. Это было бы непросто для «Ливерпуля», но миллионам людей по всему миру еще труднее.

Некоторые люди потеряли своих родственников, и это гораздо более сложная ситуация. Что касается меня, то моя мечта – выиграть титул в этом году. Если этого не случится, я пойму это. Такова жизнь. Надеюсь, нам удастся победить в следующем сезоне», – приводит слова Мане talkSPORT.

После 29 туров «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 25 очков. У команды Хосепа Гвардиолы есть матч в запасе.

«Ливерпуль» не становился чемпионом Англии с 1990 года.

Эксперт Sky Sports рассказал, почему «Ливерпуль» нельзя признавать чемпионом АПЛ

Качай приложение Eurosport для iOS или Android