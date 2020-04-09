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Моуринью получил выговор от «Тоттенхэма» за тренировку в парке во время карантина
Клуб порекомендовал Жозе больше так не делать.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил от клуба выговор за несоблюдение самоизоляции по коронавирусу – он вышел в парк на тренировку в компании полузащитника Танги Ндомбеле.
The Telegraph сообщает, что тренер и игрок соблюдали необходимую социальную дистанцию, но клуб счел это нарушением карантина. Неподалеку вместе совершали пробежку футболисты Райан Сессеньон и Давинсон Санчес, которым тоже напомнили о действующих правилах.
«Мы напомнили всем футболистам, что они должны соблюдать дистанцию во время уличных занятий. Теперь повторно донесем эту информацию до игроков», – заявил представитель «Тоттенхэма» в комментарии Sky Sports.
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