Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил от клуба выговор за несоблюдение самоизоляции по коронавирусу – он вышел в парк на тренировку в компании полузащитника Танги Ндомбеле.

The Telegraph сообщает, что тренер и игрок соблюдали необходимую социальную дистанцию, но клуб счел это нарушением карантина. Неподалеку вместе совершали пробежку футболисты Райан Сессеньон и Давинсон Санчес, которым тоже напомнили о действующих правилах.

«Мы напомнили всем футболистам, что они должны соблюдать дистанцию во время уличных занятий. Теперь повторно донесем эту информацию до игроков», – заявил представитель «Тоттенхэма» в комментарии Sky Sports.

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