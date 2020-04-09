Eurosport
Тест: помнишь ли ты последнее чемпионство «Арсенала»?
Квизы
У фанатов «канониров» будут смешанные чувства.
В сезоне-2003/04 был очень крутой «Арсенал»: Арсен Венгер создал непобедимую команду, которая прошла чемпионат без поражений. «Канониры» взяли титул и… все испортилось. Вот уже 16 лет фанаты «Арсенала» ждут возвращения на трон.
А ты что-нибудь помнишь о той команде?
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