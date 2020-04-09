Тест: помнишь ли ты последнее чемпионство «Арсенала»?

Квизы

В сезоне-2003/04 был очень крутой «Арсенал»: Арсен Венгер создал непобедимую команду, которая прошла чемпионат без поражений. «Канониры» взяли титул и… все испортилось. Вот уже 16 лет фанаты «Арсенала» ждут возвращения на трон.

А ты что-нибудь помнишь о той команде?

Еще тесты, которые срочно надо пройти:

Тест: знаешь ли ты «Баварию»?

Тест: как хорошо ты знаешь факты о «Реале»?

Тест: как хорошо ты знаешь факты о «Барселоне»?

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