Руководство клубов АПЛ прорабатывает варианты скорейшего возвращения к тренировкам.

Команды планируют вернуться на базы к середине мая, а в июне возобновить матчи чемпионата. По информации Daily Mail, клубы разработали ряд мер, которые помогут предотвратить возможное распространение коронавируса: на тренировочных базах установят экспресс-тесты на COVID-19, и футболисты будут проверяться перед каждым занятием.

По информации источника, клубы уже сообщили игрокам, что скорее всего они возобновят тренировки в следующем месяце. Сезон планируют доиграть за закрытыми дверями. Более того, по худшим прогнозам, болельщики не вернутся на стадионы до конца года.

Стремление АПЛ завершить сезон любой ценой связано с обязательствами лиги по ТВ-контрактам – клубы понесут огромные финансовые потери в случае отмены части матчей.

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