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Daily Mirror: клубы АПЛ введут экспресс-тесты на коронавирус и вернутся к тренировкам в мае

Daily Mirror: клубы АПЛ введут экспресс-тесты на коронавирус и вернутся к тренировкам в мае
Eurosport

1 час назад

Возможно, матчи придется проводить без фанатов до конца года.

Руководство клубов АПЛ прорабатывает варианты скорейшего возвращения к тренировкам.

Команды планируют вернуться на базы к середине мая, а в июне возобновить матчи чемпионата. По информации Daily Mail, клубы разработали ряд мер, которые помогут предотвратить возможное распространение коронавируса: на тренировочных базах установят экспресс-тесты на COVID-19, и футболисты будут проверяться перед каждым занятием.

По информации источника, клубы уже сообщили игрокам, что скорее всего они возобновят тренировки в следующем месяце. Сезон планируют доиграть за закрытыми дверями. Более того, по худшим прогнозам, болельщики не вернутся на стадионы до конца года.

  • Стремление АПЛ завершить сезон любой ценой связано с обязательствами лиги по ТВ-контрактам – клубы понесут огромные финансовые потери в случае отмены части матчей.
  • «Ливерпулю» осталось одержать две победы для оформления чемпионства.

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