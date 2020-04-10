Защитник «Лиона» Рафаэл поделился мыслями о сезоне АПЛ-2019/20, который может быть отменен из-за пандемии коронавируса.

«Все говорят о том, что чемпионат отменят, так? «Ливерпуль» не доберется до 20-го титула! Если сезон АПЛ аннулируют, это будет непросто для них, но замечательно – для «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Рафаэла Daily Star.

Бразилец, у которого есть брат-близнец Фабио, выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2008-2015 гг.

Ранее Рафаэл сообщил, что моется в душе под гимн СССР.

Президент «Лиона» нашел вариант, при котором титул АПЛ отдадут «Манчестер Сити», а не «Ливерпулю»

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