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Легенда «Ливерпуля» Далглиш заболел коронавирусом. Ему 69 лет
Здоровья, Король!
У бывшего футболиста и тренера «Ливерпуля» Кенни Далглиша диагностировали коронавирус.
Об этом сообщает официальный сайт «красных». В среду, 8 апреля, 69-летний Далглиш был доставлен в больницу для лечения инфекции, которое требовало внутривенного введения антибиотиков.
Кроме того, экс-коуча провели на коронавирус, хотя у него не было симптомов болезни. Тест дал положительный результат; симптомов заболевания у Далглиша по-прежнему не наблюдается.
- В 1977-1990 гг. Далглиш провел в составе «Ливерпуля» 355 матчей, в которых забил 118 мячей.
- В качестве тренера Кенни трижды приводил «Ливерпуль» к английскому чемпионству (1985/86, 1987/88, 1989/90).
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