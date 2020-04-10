У бывшего футболиста и тренера «Ливерпуля» Кенни Далглиша диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает официальный сайт «красных». В среду, 8 апреля, 69-летний Далглиш был доставлен в больницу для лечения инфекции, которое требовало внутривенного введения антибиотиков.

Кроме того, экс-коуча провели на коронавирус, хотя у него не было симптомов болезни. Тест дал положительный результат; симптомов заболевания у Далглиша по-прежнему не наблюдается.

В 1977-1990 гг. Далглиш провел в составе «Ливерпуля» 355 матчей, в которых забил 118 мячей.

В качестве тренера Кенни трижды приводил «Ливерпуль» к английскому чемпионству (1985/86, 1987/88, 1989/90).

Бывший игрок «МЮ» Рафаэл: «Будет замечательно, если «Ливерпуль» лишится титула»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android