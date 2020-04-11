Английское издание включило Смертина и Лужного в список худших победителей АПЛ в истории

Английское издание составило список худших игроков, когда-либо поднимавших над головой чемпионский трофей английской Премьер-лиги.

Туда вошли бывшие игроки «Челси» и «Арсенала» Алексей Смертин и Олег Лужный. Смертин выступал за «синих» в самом начале эпохи Романа Абрамовича и выиграл первый титул при российском владельце в сезоне-2004/05. Моуринью не слишком доверял Алексею – он всего дважды отыграл полный матч за всю кампанию.

Лужный приехал в Англию доигрывать, что, по мнению Daily Star, было заметно по его выступлениям. Он успел взять главный местный трофей с «канонирами» в сезоне-2001/02, после четырех лет в Лондоне поиграл один сезон в «Вулверхэмптоне» и вернулся в Украину.

В рейтинге есть латвийский защитник Игорь Степанов, поигравший за «Арсенал». По воспоминаниям бывших игроков клуба, его пригласили в команду по ошибке.

Сезон-2019/20 был приостановлен, когда «Ливерпулю» оставалось две победы до чемпионства.

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