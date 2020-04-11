Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин опубликовал обращение, в котором призвал фанатов не искать место прохождения им военной подготовки.

«Привет, Сон готовится к прохождению военной подготовки. После появления новостей о том, что Сон посетит военную кафедру, было много поклонников и представителей СМИ, которые выразили желание понаблюдать за этим вживую.

Из-за ситуации с COVID-19 нам нужно избегать массовых скоплений людей. Уважая политику правительства в отношении коронавируса, Сон решил присоединиться к тренингу, закрытому для публики. Меры приняты для обеспечения безопасности фанатов и медиа, просим вас проявить понимание. Сон полностью посвятит себя военной подготовке», – говорится в обращении на официальной странице игрока на фейсбуке.

Срок службы в Южной Корее зависит от типа войск и может растянуться от 21 до 24 месяцев.

Сон был освобожден от полноценной службы благодаря победе со сборной на Азиатских играх 2018 года.

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