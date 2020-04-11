Getty Images
Сон попросил фанатов не приходить на его боевые учения
Футболист не хочет подвергать болельщиков риску заражения COVID-19.
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин опубликовал обращение, в котором призвал фанатов не искать место прохождения им военной подготовки.
«Привет, Сон готовится к прохождению военной подготовки. После появления новостей о том, что Сон посетит военную кафедру, было много поклонников и представителей СМИ, которые выразили желание понаблюдать за этим вживую.
Из-за ситуации с COVID-19 нам нужно избегать массовых скоплений людей. Уважая политику правительства в отношении коронавируса, Сон решил присоединиться к тренингу, закрытому для публики. Меры приняты для обеспечения безопасности фанатов и медиа, просим вас проявить понимание. Сон полностью посвятит себя военной подготовке», – говорится в обращении на официальной странице игрока на фейсбуке.
- Срок службы в Южной Корее зависит от типа войск и может растянуться от 21 до 24 месяцев.
- Сон был освобожден от полноценной службы благодаря победе со сборной на Азиатских играх 2018 года.
Зачем игроки обматывают запястья и ноги? Бензема носит повязку уже год, Варди сделал ее частью стиля