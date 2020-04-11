Бывший коуч «Манчестер Сити» Роберто Манчини рассказал об уникальном явлении в английском футболе – Ферги-тайм.

– В Англии известно так называемое Ферги-тайм, когда сэр Алекс Фергюсон дерзко показывал арбитру на часы прямо перед добавленными минутами. Минутами, в которые «Манчестер Юнайтед» часто забивал.

– Знаете, как работало Ферги-тайм? Если «МЮ» проигрывал дома, то добавляли не меньше пяти минут. Если они выигрывали – максимум две. За те годы, что я тренировал «Манчестер Сити», мы изменили историю футбола Манчестера. Мы выиграли в дерби со счетом 6:1 – такого никогда не было и больше никогда не будет. В тот день можно было добавить много минут…

Говоря все это, я признаю, что Фергюсон был великим тренером, – приводит слова Манчини Il Sole 24 Ore.

Фергюсон работал в «МЮ» в 1986-2013 гг. Под его руководством «красные дьяволы» 13 раз выиграли чемпионат Англии.

Манчини тренировал «Ман Сити» в 2009-2013 гг. и привел команду к первому в ее истории английскому чемпионству.

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