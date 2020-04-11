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«Если «МЮ» проигрывал, добавляли 5 минут, если выигрывал – две». Манчини – про Ферги-тайм
Сэр Алекс имел влияние не только на своих игроков, но и на судей.
Бывший коуч «Манчестер Сити» Роберто Манчини рассказал об уникальном явлении в английском футболе – Ферги-тайм.
– В Англии известно так называемое Ферги-тайм, когда сэр Алекс Фергюсон дерзко показывал арбитру на часы прямо перед добавленными минутами. Минутами, в которые «Манчестер Юнайтед» часто забивал.
– Знаете, как работало Ферги-тайм? Если «МЮ» проигрывал дома, то добавляли не меньше пяти минут. Если они выигрывали – максимум две. За те годы, что я тренировал «Манчестер Сити», мы изменили историю футбола Манчестера. Мы выиграли в дерби со счетом 6:1 – такого никогда не было и больше никогда не будет. В тот день можно было добавить много минут…
Говоря все это, я признаю, что Фергюсон был великим тренером, – приводит слова Манчини Il Sole 24 Ore.
- Фергюсон работал в «МЮ» в 1986-2013 гг. Под его руководством «красные дьяволы» 13 раз выиграли чемпионат Англии.
- Манчини тренировал «Ман Сити» в 2009-2013 гг. и привел команду к первому в ее истории английскому чемпионству.
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