«Тоттенхэм» может продать нападающего Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед» из-за долгов клуба. Об этом заявил экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мерфи.

«МЮ» близок к тому, чтобы в будущем вмешаться в чемпионскую гонку и борьбу за Лигу чемпионов. Последняя деталь пазла – центральный нападающий мирового класса. Мы это знаем, и они это знают, поэтому в январе пытались подписать Холанна. Если Кейн будет доступен, пусть и за рекордную сумму, то для «Манчестера» будет безумием упустить эту сделку. У них самый богатый клуб в Англии, и сейчас самое время использовать финансовую мощь, чтобы заполучить лучшего форварда страны.

Переход Кейна – не только гарантия голов, но и возможность оптимально использовать Рэшфорда, который сможет играть на самой удобной для себя позиции на фланге, смещаться в центр и забивать. А представляете, как Кейн будет замыкать креативные атаки Погба или Бруну Фернандеша?» – написал Мерфи в колонке для Daily Mail.

По информации Мерфи, «Тоттенхэм» готов расстаться с Кейном за 227 миллионов евро – это рекордная сумма за всю историю. Задолженность клуба по кредитам составляет 820 миллионов евро, также «шпоры» рискуют лишиться денег за права на телетрансляции, если сезон-2019/20 не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

Кейн лишь к введению карантина восстановился от травмы, которую получил в январе.

26-летний игрок выступает за взрослую команду «шпор» с 2011 года.

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