Игроки «Арсенала» не лишатся части заработной платы и-за пандемии коронавируса, если квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам сезона-2019/20.

The Telegraph сообщает, что при выполнении данного условия финансовые потери клуба не коснутся футболистов – так решило руководство. Однако пока неизвестно, будет ли доигран сезон в Англии, прерванный после 29-го тура из 38.

«Арсенал» идет на девятом месте и проигрывает пять очков «Манчестер Юнайтед», который держит последнюю строчку для попадания в ЛЧ через квалификацию.

Клуб с пятого места попадет в Лигу чемпионов, если отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков останется в силе.

Футбольные клубы со всего мира сокращают игрокам зарплату на время пандемии.

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