Тренер Унаи Эмери обвинил в увольнении из «Арсенала» свою бывшую девушку Сашу Райт, назвав ее ведьмой.

«Я доверяла Унаи и верила, что когда-нибудь мы поженимся и заведем детей. Думала, он джентльмен и настоящий семьянин. Но в итоге поняла, что он не готов к серьезным отношениям. После увольнения из «Арсенала» он обвинил в этом именно меня. Сказал, что я колдунья, так как принесла ему столько неудач. С того дня они начали проигрывать», – цитирует 35-летнюю Райт The Sun.

Эмери и Райт расстались в сентябре 2019 года, отношения длились около двух лет.

Коуч проработал еще два месяца и в ноябре был уволен.

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